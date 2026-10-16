மாடுகள் தொடர் திருட்டு கால்நடை வளர்ப்போர் பீதி

UPDATED : அக் 16, 2026 04:21 AM
ADDED : அக் 16, 2026 03:31 AM
அரூர்: அரூர், மொரப்பூர் மற்றும் கம்பைநல்லுார் சுற்று
வட்டாரத்தில் விவசாயத்திற்கு அடுத்து வெள்ளாடு, செம்மறியாடு, கறவை மாடுகள் வளர்க்கப்படுகின்றன.
ஏற்கனவே, அரூர் பகுதியில் ஆடுகளை திருடிச் செல்லும் சம்பவங்கள் நடந்த நிலையில், கடந்த ஒரு மாதமாக, அரூர் சுற்று வட்டாரத்தில், இரவு நேரங்களில் சரக்கு வாகனங்களில் வரும் மர்ம கும்பல் மாடுகளை திருடிச் செல்கின்றனர். இதனால் கால்நடை வளர்ப்போர் பீதியடைந்துள்ளனர்.
இது குறித்து விவசாயிகள் கூறியதாவது: அரூர் சுற்றுவட்டாரத்தில் ஆடுகளை தொடர்ந்து, மாடுகளை திருடிச் செல்லும் சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளது. கடந்த, 25 நாட்களுக்கு முன், அரூரில், 4 மாடுகள், தம்பிசெட்டிப்பட்டியில், 2 மாடுகள் என ஒரே இரவில், 6 மாடுகளை மர்ம நபர்கள் திருடிச் சென்றனர். தொடர்ந்து, கடந்த, 12ம் தேதி இரவு, நவலையில் மட்டும், நான்கு மாடுகள் திருடி செல்லப்பட்டன. அதே போல் கொசப்பட்டியிலும் மாடுகள் திருடு போயின. இது குறித்து பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அரூர், மொரப்பூர் மற்றும் கம்பைநல்லுார் போலீசில் புகார் அளித்துள்ளனர். மாடுகள் மற்றும் ஆடுகள் போன்ற கால்நடைகள் தொடர்ச்சியாக திருடப்பட்டு வரும் சம்பவங்கள், கால்நடை வளர்ப்போர் மற்றும் விவசாயிகளிடையே பெரும் பீதியையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளன.