மா.கம்யூ., பேரவை கூட்டம்

ADDED : நவ 01, 2026 01:55 AM
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி: தர்மபுரி மாவட்டம், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி, மா.கம்யூ., கட்சியின் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி வட்ட பேரவை கூட்டம் நேற்று கட்சி அலுவலகத்தில் நடந்தது.
வட்டக்குழு உறுப்பினர் குறளரசன் தலைமை வகித்தார். மாவட்ட நிர்வாகிகள் வஞ்சி, சேகர், கணேசன், பொன்னுசாமி முன்னிலை வகித்தனர். மூத்த நிர்வாகி சொக்கலிங்கம் வரவேற்றார். வட்ட செயலாளர் தனுசன் ஆண்டறிக்கை வாசித்தார். மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர்கள் முத்து, மல்லிகா பேசினர்.கூட்டத்தில் நவ., 3ல் கடத்துாரில் விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்த வலியுறுத்தி, கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவது, நவ., 17ல் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பொம்மிடி, கடத்துார் பேரூராட்சிகளின் முன், பேரூராட்சிகளுக்கு உள்ளாட்சி நிதியை ஒதுக்கீடு செய்ய வலியுறுத்தியும், நவ., 24 மற்றும் 25ல் வட்டத்தில், 10 மையங்களில் மக்கள் கோரிக்கை போராட்டம் நடத்துவது என, தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
மாவட்ட நிர்வாகிகள் மனோகரன், கிருஷ்ணவேணி, அம்புரோஸ், கண்ணகி, விவேகானந்தன், தங்கம், குப்பன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.