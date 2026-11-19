நகராட்சி நிர்வாகங்களின் நிதி முடக்கத்தை கண்டித்து மா.கம்யூ., ஆர்ப்பாட்டம்
நகராட்சி நிர்வாகங்களின் நிதி முடக்கத்தை கண்டித்து மா.கம்யூ., ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : நவ 18, 2026 05:51 AM
தர்மபுரி:நகராட்சி
நிர்வாகங்களின் நிதி முடக்கத்தை கண்டித்து, மா.கம்யூ., கட்சியின்
சார்பில், தர்மபுரி மாவட்டத்தில் நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சி
அலுவலகங்கள் முன், நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
தர்மபுரி
நகராட்சி அலுவலகம் முன் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு நகர செயலாளர் ஜெயா
தலைமை வகித்தார். மாவட்டக்குழு உறுப்பினர்கள் ராமச்சந்திரன்,
கந்தசாமி, கிரைசாமேரி ஆகியோர் கோரிக்கைகளை விளக்கி பேசினர். இதில்,
தமிழகத்தில் உள்ள நகராட்சி, பேரூராட்சி நிறுவனங்கள் மக்களுக்கு
சேவையாற்றுவதற்கு உரிய நிதியை செலவிட நகர்ப்புற நிர்வாகங்கள்
அனுமதி மறுப்பதால் பொதுமக்கள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
மழை,
வெள்ளம் போன்ற அவசர தேவைகளுக்குக் கூட நிதி ஒதுக்க முடியாத அவல நிலை
உள்ளது. மத்திய அரசின் நிதி ஆணையம் அளிக்க வேண்டிய நிதியை வழங்காமல்
இழுத்தடிப்பதுடன் ஒதுக்கப்பட்ட தொகையை உள்ளாட்சி நிர்வாகங்கள்
முழுமையாக பயன்படுத்த முடியாத நிலை உள்ளது. கவுன்சிலர் நிதியும்
முறையாக விடுவிக்கப்படுவதில்லை. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள்
பிரதிநிதிகளை செயல்பட விடாமல் முடக்குவது, உள்ளாட்சி ஜனநாயகத்தை
பறிப்பதாகும்.
அதேபோன்று, அரூர் நகராட்சி அலுவலகம் முன் ஒன்றிய
செயலாளர் குமார் தலைமை வகித்தார். மாநிலக்குழு உறுப்பினர் குமார்,
மாவட்ட செயலாளர் சிசுபாலன் ஆகியோர் பேசினர். பாலக்கோடு பேரூராட்சி
அலுவலகம் முன் வட்டக்குழு உறுப்பினர் ரவி தலைமையிலும்,
மாரண்டஹள்ளியில் வட்டக் குழு உறுப்பினர் வரதராஜன்,
காரிமங்கலத்தில் வட்டக்குழு உறுப்பினர் முருகேசன்,
பாப்பிரெட்டிப்பட்டியில் வட்ட செயலாளர் தனுஷன்,
பாப்பாரப்பட்டியில் பகுதிக்குழு செயலாளர் சக்திவேல் ஆகியோர் தலைமை
வகித்தனர்.