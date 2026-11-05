விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்த வலியுறுத்தி மா.கம்யூ., ஆர்ப்பாட்டம்
விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்த வலியுறுத்தி மா.கம்யூ., ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : நவ 04, 2026 05:57 AM
அரூர்தர்மபுரி
மாவட்டம், அரூரில், தாலுகா அலுவலகம் எதிரே, அத்தியாவசிய
பொருட்களின் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த வலியுறுத்தி, நேற்று கண்டன
ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. மா.கம்யூ., கட்சி சார்பில் நடந்த
ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, அரூர் ஒன்றிய செயலாளர் குமார் தலைமை வகித்தார்.
இதில், மாநிலக்குழு உறுப்பினர் குமார், தர்மபுரி மாவட்ட செயலாளர்
சிசுபாலன் ஆகியோர் பேசினர். ஆர்ப்பாட்டத்தில், அரிசி, பருப்பு,
சர்க்கரை, எண்ணெய் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை
கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. அதேபோல், ஆவின் நிறுவனம், 60க்கும்
மேற்பட்ட பால்பொருட்களின் விலையை உயர்த்தியுள்ளது. இதனால்
பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர். எனவே, அத்தியாவசிய
பொருட்களின் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், என்பதை
வலியுறுத்தி கோஷம் எழுப்பினர். * கடத்துார் பஸ் ஸ்டாண்டில்,
மா.கம்யூ., கட்சி சார்பில் நடந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு வட்ட
செயலாளர் தனுஷன் தலைமை வகித்தார். மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர்
மல்லிகா, மாவட்ட நிர்வாகிகள் சேகர், வஞ்சி, விவேகானந்தன் அம்புரோஸ்
பேசினர்.
* இ.கம்யூ., தர்மபுரி மாவட்டக்குழு சார்பில்,
பி.எஸ்.என்.எல்., அலுவலகம் அருகே நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. மாவட்ட
செயலாளர் கலைச்செல்வம் தலைமை வகித்தார். மாநில நிர்வாகக்குழு
உறுப்பினர் தேவராசன் பேசினார்.