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விற்பனைக்கு குட்கா பொருட்கள் கொண்டு சென்ற வியாபாரி கைது
விற்பனைக்கு குட்கா பொருட்கள் கொண்டு சென்ற வியாபாரி கைது
UPDATED : அக் 20, 2026 04:38 AM
ADDED : அக் 20, 2026 02:36 AM
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நல்லம்பள்ளி: தர்மபுரி மாவட்டம், அதியமான்கோட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷன் எஸ்.ஐ., விக்னேஷ், நேற்று முன்தினம் காலை, 8:00 மணிக்கு கீல்காரஓனி அருகே, வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டார்.
அப்போது, அவ்வழியாக மூட்டையுடன் வந்த, சுசூகி ஹசஸ் ஸ்கூட்டரை நிறுத்தி சோதனை செய்தார். அதில், 13 கிலோ எடைகொண்ட, 8,039 ரூபாய் மதிப்பிலான புகையிலை பொருட்கள் இருப்பது தெரியவந்தது. விசாரணையில் அவர் உங்கராணஹள்ளியை சேர்ந்த முருகேசன், 57, என தெரிந்தது. அவர் பெங்களுருவில் இருந்து சிறு கடைகளுக்கு விற்பனை செய்ய புகையிலை பொருட்கள் வாங்கி வந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அதியமான்கோட்டை போலீசார் முருகேசனை கைது செய்து, புகையிலை பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர்