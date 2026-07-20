தண்ணீர் தேடி வந்த மான் நாய் கடித்து உயிரிழப்பு

ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:55 AM
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி: தர்மபுரி மாவட்டம், பொம்மிடி கவரமலை, புட்டிரெட்டிப்பட்டி வனப்பகுதியில் ஏராளமான மான்கள் உள்ளிட்ட வன விலங்குகள் உள்ளன. போதிய மழை இல்லாததால், வனப்பகுதியில் கடும் வறட்சி நிலவுகிறது.
இதன் காரணமாக, காப்புக்காட்டில் உள்ள நீர் நிலைகள் அனைத்தும் வறண்டு காணப்படுகின்றன. இதனால், வன விலங்-குகளுக்கு தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. தண்ணீர் தேடி வன விலங்குகள் வனத்தை விட்டு வெளியேறி கிராமங்களுக்குள் நுழைகின்றன.அவ்வாறு வரும் விலங்குகள் சில நேரங்களில் வாகனங்களில் அடிபட்டும், நாய்களிடம் சிக்கியும் உயிரிழந்து வருகின்றன.
இந்நிலையில், நேற்று காலை புட்டிரெட்டிப்பட்டி காப்புக்காடு பகுதியில் இருந்து, 2 வயதுள்ள ஆண் மான் கடத்துார் - அரூர் சாலையில், சுபாஷ் என்பவரின் விவசாய நிலத்துக்கு தண்ணீர் தேடி வந்தது. இதை பார்த்த நாய்கள் விரட்டி கடித்துள்ளன.
இதில் மான் உயிரிழந்தது. கால்நடை டாக்டர் குந்தவை, மானை பிரேத பரிசோதனை செய்தார். பின் கவரமலை காட்டு பகுதியில் மானை புதைத்தனர்.