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நவலை ஏரிக்கரையில் விபத்து மின்விளக்கு வசதிக்கு கோரிக்கை
நவலை ஏரிக்கரையில் விபத்து மின்விளக்கு வசதிக்கு கோரிக்கை
ADDED : நவ 16, 2026 03:39 AM
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மொரப்பூர்: தர்மபுரி மாவட்டம், அரூரில் இருந்து கிருஷ்ணகிரி செல்லும் சாலையில், நவலை அருகே ஏரிக்கரை உள்ளது. ஆபத்தான வளைவுகள் கொண்ட இப்பகுதியில் அடிக்கடி விபத்துக்கள் ஏற்படுவதை தடுக்கும் வகையில், சில ஆண்டுகளுக்கு முன், நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில், நவலை ஏரிக்கரை சாலை
அகலப்படுத்தப்பட்டது.
தொடர்ந்து, சாலை நடுவில் சென்டர்மீடியன் அமைக்கப்பட்டது.
சாலைப்பகுதியில் மின்விளக்கு வசதி இல்லாததால் இரவில் விபத்துக்கள் ஏற்பட்டு வருகிறது. அதை தடுக்கும் வகையில், நவலை ஏரிக்கரை சாலையில், மின்விளக்கு வசதி ஏற்படுத்தவதுடன், 'ரிப்ளக்டர்'கள் பொருத்த நடவடிக்கை எடுக்க, வாகன ஓட்டிகளும், பொதுமக்களும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.