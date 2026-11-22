UPDATED : நவ 21, 2026 06:40 AM
ADDED : நவ 21, 2026 05:03 AM
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி: தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் போலீஸ் சப்டிவிஷனுக்குட்பட்டு, கோபிநாதம்பட்டி, ஏ.பள்ளிப்பட்டி, பாப்பிரெட்டிப்பட்டி, பொம்மிடி, கடத்துார் ஆகிய, ஐந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்கள் உள்ளன. இந்த ஐந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்களிலும் மகளிர் சமந்தப்பட்ட பிரச்னைகள், புகார்கள் வந்தால், அரூரில் உள்ள மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு செல்ல வேண்டும்.
அரூர் மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் செல்வதால் அதிக நேரம், தொலைவு, காலதாமதம் ஆகியவற்றால் மக்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர். குறிப்பாக, கடைகோடியில் இருந்து வரும் மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகின்றனர். அரூர் சப்-டிவிஷனுக்குட்பட்ட போலீஸ் ஸ்டேஷன் பகுதியில் மகளிர் சம்பந்தமான புகார்களும், பிரச்னைகளும் நாளுக்குநாள் அதிகரித்து வருகிறது.எனவே, அரூர் சப்-டிவிஷனுக்குட்பட்ட பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தாலுகா தலைமையிடமான பாப்பிரெட்டிப்பட்டியில் மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அமைக்க, காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதியினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.