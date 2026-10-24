இண்டூரில் அமைத்த மழைமானியை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர கோரிக்கை
இண்டூரில் அமைத்த மழைமானியை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர கோரிக்கை
ADDED : அக் 23, 2026 05:47 AM
தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்டத்தில், மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில், பல இடங்களில் மழை பொழிவை அளவிடும் மழைமானி நிறுவப்பட்டுள்ளது. தர்மபுரி, பாலக்கோடு, மாரண்ட
அள்ளி, பென்னாகரம், ஒகேனக்கல், அரூர், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி, மொரப்பூர், நல்லம்பள்ளி ஆகிய, 9 மையங்கள் முக்கிய அளவீட்டு மையங்களாக உள்ளன.
இந்த மையங்களில் மழை காலத்தில் பதிவாகும் மழையளவை விவசாயிகள் உள்ளிட்ட அனைத்து தரப்பினரும் அறிந்து கொள்ளும் வகையில், நாளிதழ்கள் மூலம் வெளியிடப்படுகிறது. இந்நிலையில் கடந்த, 2024ம் ஆண்டு நல்லம்பள்ளி ஒன்றியம், இண்டூர் பஞ்.,ல் வி.ஏ.ஓ., அலுவலகம் அருகே, புதிய தானியங்கி மழைமானி அமைக்க
பட்டது. இது தற்போது
வரை பயன்பாட்டுக்கு வரவில்லை. இதனால் மழை காலங்களில் இண்டூர் சுற்றுவட்டாரத்தில் பெய்யும் மழையின் அளவு தெரியாமல் போகிறது. எனவே, நல்லம்பள்ளி வட்டாரத்தில் உள்ளவர்கள் மழை அளவை அறிய, மழைமானியை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர, மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க, விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.