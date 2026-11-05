சேதமடைந்த தடுப்பணைகளை விரைந்து சீரமைக்க கோரிக்கை

ADDED : நவ 04, 2026 06:07 AM
அரூர்:தர்மபுரி
மாவட்டம், கீரைப்பட்டி பஞ்., வள்ளிமதுரை முதல், அரூர் அம்பேத்கர்
நகர் வரையிலான வரட்டாறு, 20 கி.மீ., துாரம் கொண்டது. இந்த
வரட்டாற்றில் குறுக்கே கெளாப்பாறை முருகர் கோவில்,
எல்லப்புடையாம்பட்டி சுடுகாடு ஆகிய இடங்களில், கடந்த, 9
ஆண்டுகளுக்கு முன், தடுப்பணைகள் கட்டப்பட்டன.
இதனால், அருகில் உள்ள விவசாய நிலங்களின் நீர்மட்டம் உயர்ந்ததுடன், குடிநீர் பிரச்னையும் தீர்ந்தது.
இந்நிலையில்
கடந்தாண்டு, அக்., மாதம் பெய்த கனமழையால், வரட்டாற்றில் வெள்ளப்
பெருக்கு ஏற்பட்டது. அப்போது, கெளாப்பாறை, எல்லப்புடையாம்பட்டி
ஆகிய இடங்களில் உள்ள தடுப்பணைகள் சேதமடைந்தன.
இதனால் தடுப்பணையில் தண்ணீர் தேங்காமல், வரட்டாற்றில் வீணாக
சென்றது.
தற்போது, மழைக்காலம் துவங்கியுள்ள நிலையில், சேதமடைந்துள்ள
தடுப்பணைகளை விரைந்து சீரமைக்க, பொதுப்பணித்துறையினர்
நடவடிக்கை எடுக்க, விவசாயிகள் கோரிக்கை
விடுத்துள்ளனர்.