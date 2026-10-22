மனைவி இறந்த விரக்தி கணவர் விபரீத முடிவு

UPDATED : அக் 16, 2026 08:32 PM
ADDED : அக் 16, 2026 07:10 PM
அரூர்: மனைவி இறந்ததால் விரக்தியடைந்த கணவர், அவர் இறந்த, 3 நாட்களில் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் அடுத்த, பெருமாள் நகரை சேர்ந்தவர் அரசு, 35. மினி சரக்கு வாகன டிரைவர். இவரது மனைவி சரளா, 31. தம்பதிக்கு ஒரு மகன், மகள் உள்ளனர். குடிப்பழக்கம் உள்ள அரசுவுக்கும், சரளாவுக்கும் இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்தது.
மனமுடைந்த சரளா கடந்த, 10ம் தேதி பூச்சிக்கொல்லி மருந்து குடித்தார். கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டவர், 13ம் தேதி உயிரிழந்தார்.
மனைவி இறந்ததால் மிகவும் விரக்தியடைந்த நிலையில் இருந்த அரசு, நேற்று முன்தினம் மாலை வீட்டில் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து குடித்துள்ளார். தர்மபுரி அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டவர், நேற்று இறந்தார். கோபிநாதம்பட்டி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.