மனைவி இறந்த விரக்தி கணவர் விபரீத முடிவு

ADDED : அக் 17, 2026 04:39 AM
அரூர்: மனைவி இறந்ததால் விரக்தியடைந்த கணவர், அவர் இறந்த, 3 நாட்களில் பூச்சி கொல்லி மருந்து குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் அடுத்த பெருமாள் நகரை சேர்ந்தவர் அரசு, 35, மினி சரக்கு வாகன டிரைவராக வேலை செய்து வந்தார். இவரது மனைவி சரளா, 31. இவர்களுக்கு ஒரு மகன், மகள் உள்ளனர். குடிப்பழக்கம் உள்ள அரசுவுக்கும், அவரது மனைவி சரளாவுக்கும் இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்தது. இதனால் மனமுடைந்த சரளா கடந்த, 10ம் தேதி பூச்சி கொல்லி மருந்து குடித்தார். கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவர், 13ம் தேதி உயிரிழந்தார்.மனைவி இறந்ததால் மிகவும் விரக்தியடைந்த நிலையில் இருந்த அரசு, நேற்று முன்தினம் மாலை வீட்டில் பூச்சி கொல்லி மருந்து குடித்துள்ளார். தர்மபுரி அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவர், நேற்று இறந்தார்.
இதுகுறித்து, கோபிநாதம்பட்டி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.