ADDED : நவ 18, 2026 05:49 AM
பாலக்கோடு:கார்த்திகை மாதம் முதல் நாள், ஐயப்பனுக்கு மாலை அணிந்து பக்தர்கள் விரதத்தை தொடங்கினர்.
பாலக்கோடு பகுதியில் உள்ள, 200 ஆண்டு பழமையான வேணுகோபால் ஐயப்ப சுவாமி கோவிலில், கார்த்திகை மாதம் முதல் நாளான நேற்று, மூலவருக்கு அதிகாலை முதல் பால், பன்னீர், சந்தனம் உள்ளிட்டவற்றால் சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் ஆராதனை நடந்தது. தொடர்ந்து, குருசாமி முன்னிலையில் கறுப்பு, காவி, நீல நிற ஆடைகளை அணிந்த பக்தர்கள் துளசி, ருத்ராட்ச மாலையை, 'சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா' என்ற சரண கோஷங்கள் முழங்க, மாலை அணிந்து விரதத்தை தொடங்கினர். தர்மபுரி மாவட்டம் முழுவதும் பல்வேறு கோவில்களில் பக்தர்கள், ஐயப்பனுக்கு மாலை அணிந்து கொண்டனர்.
காவிரியாற்றில் நீராடி
தர்மபுரி மாவட்டம், ஒகேனக்கல் காவிரியாற்றில் ஏராளமான ஐயப்ப பக்தர்கள் புனித நீராடினர். தொடர்ந்து, காவி மற்றும் கறுப்பு நிற வேஷ்டி அணிந்து, நீண்ட வரிசையில் நின்று குருசாமிகள் மூலம் ஐயப்பனுக்கு மாலை அணிந்து கொண்டனர். குருசாமிகள் முன்னிலையில் சரண கோஷம் முழங்க, மாலை அணிந்த பக்தர்கள், தங்களது மண்டல விரதத்தை பக்தியுடன் தொடங்கினர். ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றங்கரையில் ஐயப்ப பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகளவில் காணப்பட்டது.
ஊர்வலம்
கடத்துாரில் அகில பாரத ஐயப்ப பக்தர்கள் பேரவை சார்பில் ஏராளமானோர் ஐயப்ப சுவாமிக்கு மாலை அணிந்து, தங்களது ஒரு மண்டல கால விரதத்தை, நேற்று காலை தொடங்கினார். ஐயப்பனின் உற்சவர் சிலை வண்ண மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் வைத்து, தர்மபுரி மெயின் ரோடு, பஸ் ஸ்டாண்ட் உள்ளிட்ட முக்கிய வீதிகள் வழியாக, மேளதாளத்துடன் வலம் வந்தது.