ஆபத்துகளில் இருந்து காப்பது தர்மம் விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அருளுரை
ஆபத்துகளில் இருந்து காப்பது தர்மம் விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அருளுரை
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:36 AM
தர்மபுரி; காஞ்சி காமகோடி பீடாதி பதி விஜயேந்திர சரஸ்-வதி
சங்கராச்சாரியார் சுவாமிகள், தர்மபுரிக்கு நேற்று இரவு வருகை வந்தார். தர்மபுரி அடுத்த பாரதிபுரம் பகுதியில் உள்ள மதுரா பாய் திருமண மண்டப
வளாகத்தில், பக்தர்களுக்கு அருளாசி வழங்கி, அவர் பேசியதாவது:
தர்மபுரியில் சிறந்த சிற்பக்கலை கொண்ட அற்பு-தமான கோவில்கள் உள்ளன. ஆபத்துகளில் இருந்து நம்மை பாதுகாப்பது தர்மம். நாம் சுபிட்ச-மாகவும், சந்தோஷமாகவும், திருப்தியாகவும், இணக்கமாகவும் வாழ தர்மம் அவசியம். மனித பிறவி அரிதானது. அன்பு, அன்னம் ஆகியவற்றை பகிர்ந்து அறவழியில் வாழ தர்ம சிந்தனை முக்-கியம். பிறருக்கு உதவ வேண்டும், பிறர் கஷ்-டத்தை போக்க வேண்டும். பசி, ஏழ்மையில் இருப்பவர்களுக்கு நம் சக்திக்கேற்ற உதவிகளை செய்ய வேண்டும்.கஷ்டங்களை குறைத்து பரிகாரம் தேட நமக்கான வாய்ப்பாக இருப்பதே தர்மம். மனித வாழ்க்-கையில் இன்பம், நல்லொழுக்கம் ஏற்பட தர்மம் அவசியம். காஞ்சி காமாட்சி, 32 தர்மங்களை காத்து அறம் வளர்த்த நாயகியாக காட்சி தரு-கிறார். தர்மம், பக்தி ஆகியவை குழந்தை பரு-வத்தில் இருந்தே வர வேண்டும். தர்மபுரியில் சங்கரமடம் அமைக்க முயற்சி எடுத்துள்ளனர். இந்த முயற்சி சிறப்பாக நிறைவேறும்.
இவ்வாறு பேசினார்.
இந்நிகழ்ச்சியில், தர்மபுரி பிராமணர் சங்க தலைவர் வக்கீல் சாய்ராம், நிர்வாகிகள் சந்திரம-வுலி, சீனிவாசன், திலீபன் , ஹரிஹரன் உள்-ளிட்டோர் மற்றும் பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.