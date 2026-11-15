தள்ளுபடி தகுதி பெறும் விவசாயிகள் தர்மபுரி மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவிப்பு
தள்ளுபடி தகுதி பெறும் விவசாயிகள் தர்மபுரி மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவிப்பு
UPDATED : நவ 14, 2026 05:19 AM
ADDED : நவ 14, 2026 04:48 AM
தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்ட கலெக்டர் சரவணன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
தள்ளுபடிக்கு தகுதியான பயிர் கடன்களுக்கான காலவரையறை, கடந்த 2025 மே 1 முதல் 2026 பிப்., 28 வரை என்பதிலிருந்து, மார்ச் 31, 2026 வரை நீட்டிப்பு, தகுதியான அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் பாகுபாடின்றி, 75,000 ரூபாய் வரை பயிர் கடன் தள்ளுபடி உண்டு. மேலும் 2026 ஜூன் 19க்கு முன்னர் கடன் தொகையை நிலுவையின்றி, செலுத்திய விவசாயிகளுக்கு தள்ளுபடி உண்டு. மேலும், ரூ.10,000க்கு குறைவான மாத ஓய்வூதியம் பெறும் ஓய்வூதியதாரர்களால் பெறப்பட்டு, தகுதி பெறும் கடன்களுக்கு தள்ளுபடி.ஒரே விவசாயி ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கூட்டுறவு சங்கங்களிலோ அல்லது ஒரே சங்கத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பயிர் கடன்கள் பெற்றிருந்தால், அதில் அதிகபட்ச தள்ளுபடிக்கு தகுதி பெறும் ஒரு கடனுக்கான தள்ளுபடி. ஒரே குடும்பத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்கள் பெற்ற பயிர் கடன்களில், அதிகபட்ச தள்ளுபடிக்கு தகுதி பெறும் ஒரு கடனுக்கான தள்ளுபடி என, விரிவுபடுத்தி செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
2026 நவ., 6க்கு முன்னர் தவணை தவறி, பகுதி தள்ளுபடி பெற்ற விவசாயிகள், தங்கள் கடன்களை வரும் 30க்குள், நிலுவையின்றி நேர் செய்யும் நேர்வில் அக்கடன்களுக்குரிய தள்ளுபடி தொகை, 75,000 ரூபாய் விடுவிக்கப்பட்டு, அக்கடன்களுக்குரிய வட்டியை அரசே செலுத்தும்.
கடந்த 7 முதல் வரும், 30 வரை தவணை தேதி வரும் கடன்களுக்கு, பகுதி தள்ளுபடி பெற்ற விவசாயிகள் தங்கள் கடன்களை வரும், 30ம் தேதி நிலுவையின்றி நேர் செய்யும் நேர்வில் அக்கடன்களுக்குரிய தள்ளுபடி தொகை ரூ.75,000 விடுவிக்கப்பட்டு, அக்கடன்களுக்குரிய வட்டியை அரசே செலுத்தும்.
வரும், 30க்கு பின்னர் தவணை காலம் வரும் கடன்களை, உரிய தவணை தேதிக்குள் நிலுவையின்றி நேர் செய்யும் விவசாயிகளுக்கு, தள்ளுபடி தொகை விடுவிக்கப்பட்டு வட்டியின்றி கடன் கணக்கு நேர் செய்யப்படும். 2026 பயிர் கடன் தள்ளுபடி திட்டத்தின் கீழ், பகுதி தள்ளுபடிக்கு தகுதி பெறும் விவசாயிகள் வாய்ப்பை பயன்படுத்தி தங்கள் கடன்களை நேர் செய்திடலாம்.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.