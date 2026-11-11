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தர்மபுரி டாக்டரின் தந்தை வீட்டில் ரூ.23 லட்சம், 30 பவுன் திருட்டு

தர்மபுரி டாக்டரின் தந்தை வீட்டில் ரூ.23 லட்சம், 30 பவுன் திருட்டு

UPDATED : நவ 10, 2026 10:04 PM

ADDED : நவ 10, 2026 09:53 PM

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UPDATED : நவ 10, 2026 10:04 PM ADDED : நவ 10, 2026 09:53 PM

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தர்மபுரி: தர்மபுரி டவுன் சுண்ணாம்புக்காரர் தெருவை சேர்ந்த தம்பதி கோவிந்தராஜ், 55, நாகலட்சுமி, 49; இவர்களின் மூத்த மகன் நவீன்ராஜ், 32; இவர் மனைவி மதுமிதா, 26; இருவரும் டாக்டர்கள். தர்மபுரி டவுனில் மருத்துவமனை நடத்தி வருகின்றனர். இளைய மகன் கோகுல்ராஜ், 29; கன்னியாகுமாரியில் மருத்துவம் படித்து வருகிறார்.

உடல்நிலை பாதிப்பால், கோவையிலுள்ள மருத்துவமனைக்கு கோவிந்தராஜ் சிகிச்சைக்கு சென்று வருகிறார். இதனால் அன்னசாகரத்திலுள்ள மகன் வீட்டில் தங்கியிருந்தார். நேற்று முன்தினம் இரவு, 8:30 மணிக்கு சுண்ணாம்புக்காரர் தெருவிலுள்ள வீட்டிற்கு சென்றார். அப்போது வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருந்தது. உள்ளே சென்று பார்த்தபோது பீரோவில் வைத்திருருந்த, 23 லட்சம் ரூபாய் மற்றும் 30 பவுன் நகை திருட்டு போனது தெரியவந்தது. புகாரின்படி தர்மபுரி டவுன் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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