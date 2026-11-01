குறைகேட்பு கூட்டத்தில் அதிகாரிகள் இல்லை வெளிநடப்பு செய்த தர்மபுரி விவசாயிகள்
குறைகேட்பு கூட்டத்தில் அதிகாரிகள் இல்லை வெளிநடப்பு செய்த தர்மபுரி விவசாயிகள்
ADDED : அக் 31, 2026 05:50 AM
தர்மபுரி:தர்மபுரி
கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த குறைதீர் கூட்டத்தில், குறைகளை கேட்க
அதிகாரிகள் இல்லையென கூறி, விவசாயிகள் வெளிநடப்பு செய்தனர்.
தர்மபுரி
மாவட்ட விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம், கலெக்டர் சரவணன் தலைமையில்
நேற்று நடந்தது. பல்வேறு பகுதி விவசாயிகள், குறை மற்றும் கோரிக்கைகளை
தெரிவித்து பேசிய நிலையில், வெளிநடப்பு செய்தனர்.
இதுகுறித்து
விவசாயிகதள் கூறியதாவது: தர்மபுரியை வறட்சி மாவட்டமாக அறிவிக்க
வேண்டும் என்பது உள்பட, பல்வேறு கோரிக்கைகள் குறித்து விவாதிக்கும்
கூட்டத்தில், முக்கிய அதிகாரிகள் கலந்து கொள்ளவில்லை. அலுவல் பணி
காரணமாக, கூட்டம் தொடங்கிய சிறிது நேரத்தில் கலெக்டர் சென்று விட்டார்.
அவருக்கு அடுத்த நிலையில் உள்ள டி.ஆர்.ஓ.,வும் இல்லை. எனவே விவசாயிகள்
தெரிவிக்கும் கோரிக்கை, அரசின் கவனத்திற்கு செல்ல வாய்ப்பில்லை.
கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அதிகாரி ஒருவர், தன்னுடைய அறைக்கு வந்து பதிலை
கேட்டு கொள்ளுங்கள்; இங்கெல்லாம் பதில் கூறமுடியாது என கூறிவிட்டார்.
இதனால் வெளிநடப்பு செய்தோம். இவ்வாறு கூறினர்.