மன்னர் அதியமான் ஆண்ட பெருமை 61வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கும் தர்மபுரி
மன்னர் அதியமான் ஆண்ட பெருமை 61வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கும் தர்மபுரி
ADDED : அக் 02, 2026 02:25 AM
தர்மபுரி: ஒருங்கிணைந்த சேலம் மாவட்டத்திலிருந்து, தர்மபுரி மாவட்டம், 1965ல் ஆண்டு அக்., 2ம் தேதி தனியாக பிரிக்கப்-பட்ட நிலையில், இன்று தன், 61ம் ஆண்டு பயணத்தை தொடர்கி-றது. 'அதியமான் நெடுமான் அஞ்சி' மன்னன் ஆட்சி செய்த, 'தகடூர்' என்று அழைக்கப்பட்ட, தர்மபுரி மாவட்டம், சுதந்திர இந்-தியாவில் உருவான முதல் மாவட்டம், முழுக்க முழுக்க நம் நிர்-வாகத்தால் உதயமான முதல் மாவட்டம் என்ற பெருமைக்குரி-யது. கடந்த, 1965ல் அக்., 2ம் தேதி சேலம் மாவட்டத்திலிருந்து, தர்மபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரியை உள்ளடக்கிய ஒருங்கிணைந்த மாவட்டம் உதயமானது. பின் நிர்வாக காரணங்களால், 2004 பிப்., 9ம் தேதி, தர்மபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி என, 2 மாவட்டங்-களாக பிரிக்கப்பட்டது.
பரப்பளவு
தர்மபுரி மாவட்டம், 4,497.77 சதுர கி.மீ., பரப்பளவை கொண்டுள்ளது. இதில், 30 சதவிகிதம் காடுகளால் சூழப்பட்டு பெரும்பாலும் சமவெளிகளை கொண்ட நிலப்பரப்பாக உள்ளது. கடந்த, 2011ல் மேற்கொள்ளப்பட்ட கணக்கெடுப்பின் படி, தர்ம-புரி மாவட்ட மக்கள்தொகை, 15,06,843 ஆக இருந்தது. இதில் ஆண் மற்றும் பெண் முறையே, 7,74,303 மற்றும், 7,32,540 பேர் என கணக்கிடப்பட்டு தற்போது அது, 17 லட்சத்தை கடந்துள்-ளது.
சிறப்பு
தர்மபுரி வழியாக சேலம் -- பெங்களூரு இடையிலான அகல ரயில் பாதை மற்றும் சென்னை- -- கோவை அகல ரயில் பாதை-களை கொண்டுள்ளது. தர்மபுரி மாவட்டத்தில் மொத்தம், 5,748 கி.மீ., துாரத்திற்கு நெடுஞ்சாலை உள்ளது. இதில், காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரியை இணைக்கும் தேசிய நெடுஞ்சாலை போக்குவ-ரத்து முக்கியத்துவம் பெற்றது. முக்கிய சுற்றுலா தலங்களாக, ஒகேனக்கல், தீர்த்தமலை, வத்தல்மலை அமைந்துள்ளன. தமிழ் பெண்பாற் புலவர் அவ்வையார், சுதந்திர போராட்ட தியாகிகள் தீர்த்தகிரியார், சுப்பிரமணிய சிவா ஆகியோர் வாழ்ந்த புகழ்பெற்ற பகுதி.
நிர்வாக பிரிவுகள்
தர்மபுரி, அரூர் என, 2 கல்வி மாவட்டம், 2 வருவாய் வட்டம், 2 நகராட்சிகள் உள்ளன. தர்மபுரி, அரூர், காரிமங்கலம், நல்லம்-பள்ளி, பாலக்கோடு, பாப்பிரெட்டிப்பட்டி, பென்னாகரம் என, 7 தாலுகாவும் பொம்மிடி, கடத்துார், கம்பைநல்லுார், கரியமங்-கலம், மாரண்டஹள்ளி, பாலக்கோடு, பப்பாரப்பட்டி, பாப்பிரெட்-டிப்பட்டி, அரூர், பென்னாகரம் என, 10 பேரூராட்சிகளையும் கொண்டுள்ளது. இதில் தர்மபுரி லோக்சபா தொகுதியும், தர்மபுரி, பென்னாகரம், பாலக்கோடு, பாப்பிரெட்டிப்பட்டி, அரூர் ஆகிய, 5 சட்டசபை தொகுதிகளும் உள்ளன. மொத்தம், 10 ஒன்றி-யங்கள், 250 பஞ்.,களும், 470 வருவாய் கிராமங்கள், தர்மபுரி மாவட்டத்தில் அடங்கியுள்ளன.
விவசாயம்
காவிரி, தென்பெண்ணை, தொப்பையாறு, வணியாறு, மார்க்-கண்ட நதி, சனத்குமார் ஆறு, பாம்பாறு ஆகிய ஆறுகளும், 9 அணைகளும் உள்ளன. தமிழகத்தில், தர்மபுரி மாவட்டம் மலர் உற்பத்தியில் முதல், 3 இடங்களில் உள்ளது. ஆண்டுதோறும், 3,385 டன் மலர்கள் விளைவிக்கப்படுகிறது. கால்நடை வளர்ப்பும் பிரதான தொழிலாக உள்ளது.
கடந்த, 1965, அக்., 2ம் தேதி, ஒருங்கிணைந்த மாவட்டமாக உதயமாகி, 61வது ஆண்டில் பயணிக்கும் தர்மபுரி மாவட்டம் உருவாக காரணமாக இருந்த அரசியல் பிரமுகர்கள், வணிகர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் என அனைவரும் இதை வரவேற்று, மகிழ்ச்-சியை தெரிவித்துள்ளனர்.