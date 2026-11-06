17 கலைஞர்களுக்கு மாவட்ட கலை விருது

ADDED : நவ 06, 2026 01:55 AM
தர்மபுரி: தர்மபுரி கலெக்டர் அலுவலத்தில் கலை பண்பாட்டுத்துறை சார்பில், 2025 - 2026 ஆண்டிற்கான மாவட்ட அளவிலான கலை விருதுகளை, 17 கலைஞர்களுக்கு தர்மபுரி மாவட்ட கலெக்டர் சரவணன், நேற்று வழங்கினார்.
தமிழகத்தில் கலைப்பண்புகளை மேம்படுத்தி பாதுகாக்கும் நோக்கத்தில், கலை பண்பாட்டு துறையில், மாவட்ட நிர்வாகத்தின் செயல்படும் மாவட்ட கலை மன்றங்களின் மூலம், ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் வயது மற்றும் கலை புலமையின் அடிப்படையில் சிறந்த கலைஞர்களுக்கு கலை விருதுகள் வழங்கப்படுகிறது.
தர்மபுரி மாவட்டத்தில், 2025 - 2026ம் ஆண்டிற்கான விருதாளர்கள் மாவட்ட கலெக்டரின் தலைமையிலான தேர்வாளர் குழுவினர் கடந்த மாதம், 27ம் தேதி தேர்வு செய்தனர். வயதின் அடிப்படையில், ஐந்து பிரிவாக வகைப்படுத்தி, ஒவ்வொரு வயது பிரிவிற்கும், 3 விருதுகளுடன் பொற்கிழி மற்றும் பரிசுத்தொகை வழங்கப்பட்டன. இதில், 66 வயதிற்கு மேலுள்ள, 3 கலைஞர்களுக்கு, 'கலைமுதுமணி விருது' மற்றும், 20,000 ரூபாய் காசோலை வழங்கப்பட்டது. 51 வயது முதல், 65 வயதிற்கு உட்பட்ட 3 கலைஞர்களுக்கு 'கலை நன்மணி' விருது மற்றும், 15,000 ரூபாய்க்கான காசோலை, 36 முதல், 50 வயதிற்கு உட்பட்ட, 4 கலைஞர்களுக்கு, 'கலைச்சுடர்மணி விருது' மற்றும், 10,000 ரூபாய்க்கான காசோலை, 19 வயது முதல், 35 வயதிற்கு உட்பட்ட, 3 கலைஞர்களுக்கு, 'கலைவளர்மணி விருது' மற்றும், 6,000 ரூபாய்க்கான காசோலை வழங்கப்பட்டது.
மேலும், 13 வயதிற்கு உட்பட்ட பிரிவில், 3 கலைஞர்கள், 'கலை இளமணி விருது' மற்றும், 4,000 ரூபாய்க்கான காசோலை என, 17 கலைஞர்களுக்கு கலை விருதுகள் மற்றும் பொற்கிழியை தர்மபுரி மாவட்ட கலெக்டர் சரவணன்,
நேற்று வழங்கினார்.
இதில், சேலம் மண்டல கலை பண்பாட்டு மைய உதவி இயக்குனர் சங்கரராமன் உட்பட துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் மற்றும் கலைஞர்கள் கலந்து கொண்டனர்.