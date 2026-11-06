மாசற்ற தீபாவளியை கொண்டாட மாவட்ட கலெக்டர் அறிவுறுத்தல்
மாசற்ற தீபாவளியை கொண்டாட மாவட்ட கலெக்டர் அறிவுறுத்தல்
UPDATED : நவ 06, 2026 03:22 AM
ADDED : நவ 06, 2026 01:44 AM
தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்ட கலெக்டர்
சரவணன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: தமிழக அரசு கடந்த, 4 ஆண்டுகளாக தீபாவளி பண்டிகையன்று காலை, 6:00 முதல், 7:00 மணி வரையும், இரவு, 7:00 முதல், 8:00 மணி வரையில் மட்டும், ஒலி எழுப்பும் பட்டாசுகளை வெடிக்க நேரம் நிர்ணயம் செய்து அனுமதி வழங்கியது.
இந்தாண்டு தீபாவளி பண்டிகை கடந்த ஆண்டை போலவே அனுமதி அளித்த நேரத்தில் மட்டும் பட்டாசுகளை வெடிக்க தெரிவித்துள்ளது. மேலும், பட்டாசுகளை வெடிப்பதால் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் சீர்கேடு குறித்தும் உடல் நலனில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்தும், போதிய அளவில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த, தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் பல நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகிறது.பொதுமக்கள் குறைந்த ஒலியுடனும், குறைந்த அளவில் காற்று மாசுபடுத்தும் தன்மையும் கொண்ட பசுமை பட்டாசுகளை மட்டும், மாவட்ட நிர்வாகம், உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் முன் அனுமதியுடன் கூட்டமாக வெடிப்பதற்கு, அந்தந்த பகுதிகளில் உள்ள நலச்சங்கங்கள் மூலம் முயற்சிக்க வேண்டும்.
அதிக ஒலி எழுப்பும் மற்றும் தொடர்ச்சியாக வெடிக்க கூடிய சரவெடிகளை தவிர்க்க வேண்டும். மருத்துவமனைகள், வழிபாட்டு தலங்கள் மற்றும் அமைதி காக்கப்படும் இடங்களில், குடிசை பகுதிகள் மற்றும் எளிதில் தீப்பற்றக் கூடிய இடங்களுக்கு அருகில், பட்டாசு வெடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். எனவே, பொதுமக்கள் சுற்றுச்சூழலுக்கு அதிக மாசு ஏற்படுத்தாத பட்டாசுகளை அரசு அனுமதித்துள்ள நேரத்தில் உரிய இடங்களில் வெடித்து, மாசற்ற தீபாவளியை கொண்டாடலாம்.
இவ்வாறு, அவர் தெரிவித்துள்ளார்.