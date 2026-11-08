டூவீலரில் ஹெல்மெட் அணிந்து வந்தவர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு
டூவீலரில் ஹெல்மெட் அணிந்து வந்தவர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு
ADDED : நவ 07, 2026 03:51 AM
தர்மபுரி; தர்மபுரி டவுன் பகுதியில், ஹெல்மெட் அணிந்து இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்றவர்களுக்கு, போக்குவரத்து போலீசார் பட்டாசு பாக்ஸ் கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்தது, விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.
தர்மபுரி மாவட்டத்தில் விபத்துகளை தடுக்க, பைக்கில் செல்பவர்கள் கட்டாயம் ஹெல்மெட் அணிய வேண்டும். நான்கு சக்கர வாகனத்தில் வருபவர்கள், கட்டாயமாக சீட் பெல்ட் அணிய வேண்டும். போக்குவரத்து விதிகளை கடைப்பிடித்து விபத்தில்லா தர்மபுரியை உருவாக்க வேண்டும் என, போலீசார் பல்வேறு வகையில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில், நேற்று தர்மபுரி 4 ரோடு பகுதியில், பைக்கில் வந்தவர்களிடம் தலைக்கவசம் அணிவதின் அவசியம் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.
அப்போது, ஹெல்மெட் அணிந்து வந்தவர்களை பாராட்டி, போக்குவரத்து இன்ஸ்பெக்டர் ஹேமலதா, தீபாவளியை கொண்டாட பட்டாசு பாக்ஸ் வழங்கி வாழ்த்து தெரிவித்தார். மேலும், ஹெல்மெட் அணியாமல் சென்ற வாகன ஓட்டிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடப்பட்டது.
போக்குவரத்து எஸ்.ஐ., சதீஷ்குமார் மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர்.