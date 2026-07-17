/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ பொ.மல்லாபுரத்தில் நாய்கள் தொல்லை
ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:34 AM
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பாப்பிரெட்டிப்பட்டி: பொ.மல்லாபுரம் பகுதியில் சுற்றித்திரியும் தெரு நாய்களால் மக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
தர்மபுரி மாவட்டம், பொ.மல்லாபுரம் பேரூராட்சியில், 20,000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசிக்கின்றனர். இந்தப் பகுதி-களில் உள்ள, ஒவ்வொரு தெருக்களிலும், குறைந்தது, 10 நாய்கள் சுற்றித் திரிகின்றன. ஆர்.எம்.ரோடு, பாரஸ்ட் ரோடு, பிள்-ளையார் கோவில் தெரு, வினோபாஜி தெரு, சேலம் ரோடு ஆகிய பகுதிகளில் அதிகளவில் நாய் தொல்லை உள்ளது. கூட்-டமாக திரியும் நாய்களால், நடந்து செல்லவே மக்கள் அச்சப்படு-கின்றனர். தவிர, சாலைகளின் குறுக்கே நாய்கள் ஓடுவதால் வாகனங்களில் செல்வோர் விபத்தில் சிக்கி வருகின்றனர். எனவே, தெரு நாய்கள் தொல்லையை கட்டுப்படுத்த, பேரூராட்சி அதிகாரிகள், உரிய நட-வடிக்கை எடுக்க
வேண்டும்.