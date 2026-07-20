'வீ த லீடர்ஸ்' அமைப்பு சார்பாக போதைபொருள் விழிப்புணர்வு பேரணி
'வீ த லீடர்ஸ்' அமைப்பு சார்பாக போதைபொருள் விழிப்புணர்வு பேரணி
ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:54 AM
தர்மபுரி: தர்மபுரியில் 'வீ த லீடர்ஸ்' அமைப்பின் சார்பாக, போதை இல்லா தர்மபுரி, என்ற போதை பொருட்களுக்கு எதிரான விழிப்பு-ணர்வு பேரணியில் திரளானோர் பங்கேற்றனர்.
தர்மபுரியில், அண்ணாமலையின் 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின் சார்பாக, நேற்று நடந்த போதை பொருட்களுக்கு எதிரான விழிப்-புணர்வு பேரணிக்கு, அமைப்பை சேர்ந்த முருகன் தலைமை வகித்தார்.
சிவலிங்கம், மாதேஷ், செல்வம், பூவரசன் உட்பட பலர் முன்னிலை வகித்தனர். அமைப்பின் முக்கிய நிர்வாகிகளான கருநாகராஜன், நரசிம்மன் ஆகியோர் பேரணியை தொடங்கி வைத்தனர். தர்மபுரி அரசு மருத்துவமனை முன் தொடங்கிய பேரணி, நெசவாளர் காலனி வழியாக, ராஜகோபால் கவுண்டர் பூங்கா அருகே நிறைவடைந்தது.இதில், போதை இல்லா தமிழகத்தை உருவாக்க வேண்டும். ஆரோக்கியமான சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை கையில் ஏந்தியவாறு பொது-மக்களுக்கு துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்-தினர். பேரணியில், 500க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.