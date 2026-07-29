போதையில்லா தமிழ்நாடு விழிப்புணர்வு பேரணி

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:29 AM
அரூர்; தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் மண்டல மருந்து வணிகர்கள் சங்கத்தின் சார்பில், போதையில்லா தமிழ்நாடு விழிப்புணர்வு பிரசார பேரணி, அரூரில், நேற்று நடந்தது. மருந்து வணிகர்கள் சங்கத் தலைவர் தீர்த்தகிரி தலைமை வகித்தார். அரூர் சிறு விளையாட்டு அரங்கில் துவங்கிய பேரணியை தர்மபுரி மண்டல மருந்துகள் கட்டுப்-பாட்டுத்துறை உதவி இயக்குனர் அதியமான், அரூர் இன்ஸ்பெக்டர் ரத்தினகுமார் ஆகியோர் துவக்கி வைத்தனர். நான்குரோடு, திரு.வி.க., நகர், கச்சேரிமேடு வழியாக சென்ற பேரணி கொங்கு மஹால் அருகில் நிறைவடைந்தது.
பேரணியில் இ.ஆர்.கே., மருந்தியல் கல்லுா-ரியை சேர்ந்த, மாணவ, மாணவியர் போதைக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு பதாகைகளை பேர-ணியில் ஏந்தி வந்தனர். போதைக்கு எதிரான உறு-திமொழியை ஏற்றனர். நிகழ்ச்சியில், அரூர் சரக மருந்துகள் ஆய்வாளர் கோகிலா, மருந்து வணி-கர்கள் சங்க, மாவட்ட தலைவர் திருநாவுக்கரசு, செயலாளர் சேகர், பொருளாளர் ஜெகநாதன், நிர்-வாகிகள் ஆனந்தன், கார்த்திகேயன், சுரேஷ் உள்-பட பலர் பங்கேற்றனர்.