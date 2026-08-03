சனத்குமார் நதியில் கழிவுநீர் கலப்பதை தடுத்து துார்வார விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
சனத்குமார் நதியில் கழிவுநீர் கலப்பதை தடுத்து துார்வார விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
ADDED : ஆக 03, 2026 01:47 AM
தர்மபுரி: தமிழ்நாடு, விவசாயிகள் சங்க, தர்மபுரி ஒன்றிய, 17வது மாநாடு நடந்தது. ஒன்றிய தலைவர் மகாராஜன் தலைமை வகித்தார். நிர்-வாகி பாலகிருஷ்ணன் சங்ககொடி ஏற்றினார். மாவட்ட துணைத்த-லைவர் மல்லையன் துவக்கி வைத்து பேசினார்.
மாநாட்டில் புதிய நிர்வாகிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். ஒன்றிய தலைவராக மகாராஜன், ஒன்றிய செயலாளராக கந்தசாமி, பொரு-ளாளராக ரவி, துணைத்தலைவராக சின்னதுரை, துணை செயலாள-ராக மணி உள்ளிட்ட, 13 ஒன்றியக்குழு உறுப்பினர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். நெல் குவிண்டால் ஒன்றுக்கு, 3,500 ரூபாய், கரும்பு டன் ஒன்-றுக்கு, 5,500 ரூபாய் வழங்க வேண்டும். பசும்பால் லிட்டர் ஒன்-றுக்கு, 45 ரூபாய், எருமை பால் லிட்டர் ஒன்றுக்கு, 60 ரூபாய் வழங்க வேண்டும். சனத்குமார் நதியில் கழிவுநீர் கலப்பதை தடுத்து, கால்வாயை துார்வார வேண்டும்.
காவிரி உபரிநீரை ஏரி குளங்களுக்கு நிரப்பும் திட்டத்தை நிறை-வேற்ற வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்-றப்பட்டன.