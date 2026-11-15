இ-சேவை மைய விழிப்புணர்வு வாகன சேவை துவக்கம்

ADDED : நவ 14, 2026 04:46 AM
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி: தர்மபுரி மாவட்டம், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சார்பு நீதிமன்ற வளாகத்தில், இ.சேவை மைய விழிப்புணர்வு வாகன சேவை தொடங்கப்பட்டது.
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சார்பு நீதிமன்ற நீதிபதி தமிழ்செல்வன், மொபைல் இ-சேவை விழிப்புணர்வு வாகன சேவையை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார். இந்த வாகனம், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி டவுன், தாசில்தார் அலுவலகம், பஸ் ஸ்டாண்ட், அரசு மருத்துவமனை உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் சுற்றி வந்து, நீதித்துறை டிஜிட்டல் சேவை குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியது.மொபைல், இ-சேவை மைய வாகனத்தின் மூலம், பொதுமக்கள் நேரடியாக நீதிமன்றங்களுக்கு செல்லாமல், சிறு வழக்கு மற்றும் அபராத வழக்குகளை சுமூகமாக முடித்து கொள்ள முடியும். சாட்சி விசாரணைகளை காணொலி மூலம் பதிவு செய்ய முடியும்.
இந்நிகழ்ச்சியில், குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் சம்பத், மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்ற நீதிபதி சரண்யா, வழக்கறிஞர் சங்க தலைவர் அருணகிரி மற்றும் நீதிமன்ற ஊழியர்கள், வக்கீல்கள், சங்க உறுப்பினர்கள், பொதுமக்கள் மற்றும் காவல் துறையினர் கலந்து கொண்டனர்.