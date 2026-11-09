/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/பைக் மோதி முதியவர் சாவு
ADDED : நவ 09, 2026 01:12 AM
அ நிறம் | அளவு
அதியமான்கோட்டை: தர்மபுரி மாவட்டம், நல்லம்பள்ளி அடுத்துள்ள லளிகம் கிராமத்தை சேர்ந்த தேவராஜ், 77. இவர் நேற்று முன்தினம் இரவு, 6:55 மணிக்கு கிருஷ்ணகிரி - சேலம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சேஷம்பட்டி பிரிவு சாலை அருகே சாலையை கடந்து சென்றார்.
அப்போது, தர்மபுரியில் இருந்து சேலம் நோக்கி வந்த, ராயல் என்பீல்டு புல்லட் தேவராஜ் மீது மோதியது. இதில், பலத்த காயமடைந்தவரை மீட்டு, 108 அவசர ஆம்புலன்ஸ் மூலம், தர்மபுரி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு சிகிச்சையில் இருந்தவர் அன்றிரவு, 8:35 மணிக்கு உயிரிழந்தார். விபத்து குறித்து, அதியமான்கோட்டை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.