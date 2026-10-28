/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/கல்லுாரி பஸ் மோதி முதியவர் உயிரிழப்பு
ADDED : அக் 28, 2026 06:03 AM
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பாப்பாரப்பட்டி; பாப்பாரப்பட்டியை சேர்ந்தவர் மாதேஷ், 65; கூலித்தொழிலாளி. இவர், நேற்று முன்தினம் டூவீலரில் பாப்பாரப்பட்டியிலிருந்து தர்மபுரி நோக்கி சென்றார். ஜெ.பி.ஆர்., பெட்ரோல் பங்க் அருகே பின்னால் வந்து கொண்டிருந்த, தனியார் கல்லுாரி பஸ் மோதியதில் படுகாயமடைந்து சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார்.
மாதேஷின் மனைவி இறந்து ஒரு மாதமே ஆன நிலையில், அவர் விபத்தில் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தியது. பாப்பாரப்பட்டி போலீசார், சேலம் மாவட்டம், மேச்சேரியில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் பொறியியல் கல்லுாரிக்குச் சொந்தமான பஸ்சை பறிமுதல் செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.