/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/பைக் - பஸ் மோதல் முதியவர் உயிரிழப்பு
UPDATED : அக் 29, 2026 05:49 AM
ADDED : அக் 29, 2026 04:29 AM
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அரூர்: தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் அடுத்த கோட்டப்பட்டியை சேர்ந்தவர் முத்துக்குமார், 42, கூலித்தொழிலாளி. இவரும், அதே ஊரை சேர்ந்த நீதி, 66, என்பவரும், கடந்த, 26ம் தேதி இரவு, 7:30 மணிக்கு பஜாஜ் பல்சர் பைக்கில் சூரநத்தம் சென்று விட்டு, இரவு, 7:30 மணிக்கு வீட்டிற்கு வந்தனர். பைக்கை முத்துக்குமார் ஓட்டிச் சென்றார்.
சிட்லிங் - கோட்டப்பட்டி சாலையில், தனியார் பள்ளி அருகில் வந்தபோது பின்னால் வந்த அரசு பஸ், பைக் மீது மோதியது. இதில், படுகாயமடைந்த நீதி, முத்துக்குமார் ஆகிய இருவரையும் அக்கம், பக்கத்தினர் மீட்டு, அரூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு, நீதி உயிரிழந்தார். புகார் படி கோட்டப்பட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.