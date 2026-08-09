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போக்சோவில் முதியவருக்கு 20 ஆண்டு சிறை தண்டனை

போக்சோவில் முதியவருக்கு 20 ஆண்டு சிறை தண்டனை

ADDED : ஆக 09, 2026 03:01 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 03:01 AM

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தர்மபுரி: தர்மபுரி அருகே, மனநலம் பாதித்த சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுக்க முயன்ற முதியவருக்கு, 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து, தர்மபுரி மாவட்ட போக்சோ சிறப்பு நீதி-மன்றம் நேற்று முன்தினம் தீர்ப்பளித்தது.

தர்மபுரி மாவட்டம், நல்லம்பள்ளி அருகேவுள்ள கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சிங்காரவேல், 61. இவர் கடந்த, 2020ல், 17 வயதுள்ள மனநலம் பாதித்த இளம்பெண்ணை பாலியல் தொல்லை கொடுக்க முயன்றதாக புகார் வந்தது. அதன்படி, தர்மபுரி அனைத்து மகளிர் போலீசார் போக்சோவில் வழக்குப்பதிந்தனர்.இந்த வழக்கு, தர்மபுரி மாவட்ட போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்-றத்தில் நடந்து வந்தது. விசாரணை முடிவடைந்த நிலையில், குற்றம் உறுதியானதால், சிங்காரவேலுக்கு, 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை மற்றும், 20,000 ரூபாய் அபராதம் விதித்து, நீதிபதி அசின்பானு தீர்ப்பளித்தார். அரசு தரப்பில் வக்கீல் ஜெயகலா ஆஜ-ரானார்.

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