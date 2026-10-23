பெட்ரோலிய சேமிப்பு கிடங்கில் அவசர கால ஒத்திகை நிகழ்ச்சி
பெட்ரோலிய சேமிப்பு கிடங்கில் அவசர கால ஒத்திகை நிகழ்ச்சி
ADDED : அக் 01, 2026 03:43 AM
நல்லம்பள்ளி: தர்மபுரி மாவட்டம், நல்லம்பள்ளி அருகே, சிவாடியிலுள்ள ஹிந்-துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவன சேமிப்பு கிடங்கில், மாவட்ட நிர்வாகம், பல்வேறு அரசு துறைகள், தீய-ணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணியாளர்கள் மற்றும் பெட்ரோலிய நிறு-வனத்தின் அவசரகால மீட்புக் குழுக்களின் ஒருங்கிணைந்த அவச-ரகால ஒத்திகை நேற்று நடந்தது.
இதில், கவனகுறைவான வாகன நகர்வால் பெட்ரோலிய கசிவு மற்றும் சேமிப்பு கிடங்கில் ஏற்படும் கசிவுகள் மற்றும் தீ விபத்தை உடனடியாக கண்டறிந்து தகவல் பரிமாற்றம் மூலம், தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு நடவடிக்கைகள் அவசரகால குழுக்-களின் ஒருங்கிணைப்புடன் செய்து காண்பிக்கபட்டது. இதை மாவட்ட கலெக்டர் சரவணன் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
இதில், ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலிய நிறுவன பொறுப்பாளர் ரமேஷ், மாவட்ட தீயணைப்பு அலுவலர் அம்பிகா, தொழிலாளர் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரத்துறை துணை இயக்குனர் பூவிதா, உட்பட துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.