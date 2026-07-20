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ஒகேனக்கல் காவிரியாற்றில் மூழ்கி விவசாயி உயிரிழப்பு
ஒகேனக்கல் காவிரியாற்றில் மூழ்கி விவசாயி உயிரிழப்பு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:57 AM
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ஒகேனக்கல்:
ஒகேனக்கல் காவிரியாற்றில் மூழ்கி விவசாயி பலியானார்.
விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்கிரவாண்டி அருகே திருமங்கலம் கிராமத்தை சேர்ந்த விவசாயி ரவி, 50; மனைவி பாக்கியலட்சுமி. தம்பதிக்கு ஒரு மகள், ஒரு மகன் உள்ளனர். குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள், 17 பேருடன் ஒகேனக்கல்லுக்கு நேற்று சுற்-றுலா வந்தனர்.
பல்வேறு இடங்களை சுற்றி பார்த்த பிறகு ஊட்டமலை ஐயப்பன் கோவில் அருகே காவிரியாற்றில் குளித்தனர். ஆற்றின் ஆழமான பகுதிக்கு ரவி சென்றதால் மூழ்கினார். அருகில் இருந்த-வர்கள் காப்பாற்ற முயன்றும் முடியவில்லை. தகவலின்படி சென்ற தீயணைப்பு நிலைய வீரர்கள், பரிசல் ஓட்டிகளின் உதவி-யோடு ரவியை சடலமாக மீட்டனர். ஒகேனக்கல் போலீசார் விசா-ரணை நடத்தி வருகின்றனர்.