ஆக்கிரமிப்பு நிலத்தை வனத்துறையிடம் ஒப்படைத்த விவசாயிக்கு பாராட்டு
ஆக்கிரமிப்பு நிலத்தை வனத்துறையிடம் ஒப்படைத்த விவசாயிக்கு பாராட்டு
UPDATED : அக் 23, 2026 06:49 AM
ADDED : அக் 23, 2026 05:51 AM
தர்மபுரி: நல்லம்பள்ளி அருகே, கம்மம்பட்டி பஞ்.,ல் ஆக்கிரமிப்பு செய்திருந்த வனத்துறைக்கு சொந்தமான நிலத்தை, வனத்துறையிடம் ஒப்படைத்த விவசாயிக்கு, மாவட்ட வன அலுவலர் ராஜாங்கம் பாராட்டு தெரிவித்தார்.
தர்மபுரி மாவட்டம், நல்லம்பள்ளி தாலுகா, கம்மம்பட்டி பஞ்.,க்கு உட்பட்ட மூலக்காடு கிராமத்தை சேர்ந்த விவசாயி தங்கராஜ், 47. இவரது முன்னோர்கள் வனத்துறைக்கு சொந்தமான, தர்மபுரி வனச்சரக நிர்வாக எல்லைக்கு உட்பட்ட பரிகம் காப்புக்காட்டில், 80 சென்ட் பரப்பு வன நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பு செய்து விவசாயம் செய்து வந்தனர். மேற்படி வன நிலத்தில் தங்கராஜ் தற்போது முருங்கை மரங்கள் நட்டு வளர்த்து வந்தார். இந்நிலையில், மேற்கண்ட வன நிலமானது கடந்த, 1900 ஆண்டில் அப்போதைய அரசால் காப்புக்காடு என்று அறிவிக்கை செய்யப்பட்டுள்ளது. காப்புக்காடு நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ளது, 1882ம் வருட தமிழ்நாடு வனச்சட்டத்தின் படி குற்றம் என்பதை, தர்மபுரி வனச்சரக வன பணியாளர்கள் விளக்கினர். இதையடுத்து, நேற்று விவசாயி தங்கராஜ், தர்மபுரி வனச்சரக அலுவலர் முரளி முன்னிலையில், தர்மபுரி மாவட்ட வன அலுவலர் ராஜாங்கத்தை நேரில் சந்தித்தார். அப்போது, தன் பயன்பாட்டில் இருந்து வரும் வனத்துறைக்கு சொந்தமான, 80 சென்ட் நிலத்தை, தாமாக முன்வந்து வனத்துறை வசம் ஒப்படைத்தார். அவருக்கு, மாவட்ட வன அலுவலர் பாராட்டு தெரிவித்தார்.