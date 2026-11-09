/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/பைக் விபத்து விவசாயி பலி
ADDED : நவ 08, 2026 03:22 AM
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அரூர்: தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் அடுத்த எல்லப்புடையாம்பட்டியை சேர்ந்தவர் சசிக்குமார், 43, விவசாயி; இவர் நேற்று பகல், 12:45 மணிக்கு, அரூரில் இருந்து ஸ்பிளண்டர் பிளஸ் பைக்கில் ஊருக்கு சென்றார்.
அரூர் - தீர்த்தமலை சாலையில், அரூர் அம்பேத்கர் நகர் அருகே சென்றபோது, எதிரே வேப்பம்பட்டியில் இருந்து வந்த ஹோண்டா ஷைன் பைக், சசிக்குமார் பைக் மீது மோதியது. இதில், படுகாயமடைந்த சசிக்குமார் சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். அரூர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.