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/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ கரும்பு டன் ஒன்றுக்கு ரூ.5,500 வழங்க விவசாயிகள் சங்க மாநாட்டில் தீர்மானம்

கரும்பு டன் ஒன்றுக்கு ரூ.5,500 வழங்க விவசாயிகள் சங்க மாநாட்டில் தீர்மானம்

கரும்பு டன் ஒன்றுக்கு ரூ.5,500 வழங்க விவசாயிகள் சங்க மாநாட்டில் தீர்மானம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:32 AM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:32 AM

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பாப்பிரெட்டிப்பட்டி; தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் பாப்பிரெட்டிப்-பட்டி வட்டத்தின் சார்பில், 6வது மாநாடு மெண-சியில், நிர்வாகி மாதையன் தலைமையில் நடந்-தது.

இதில், வேளாண் விஞ்ஞானி சாமிநாதன் குழு பரிந்துரைப்படி விவசாய உற்பத்தி பொருட்க-ளுக்கு உற்பத்தி செலவில், 50 சதவீதம் கூடுதல் விலை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும். கூட்டுறவு பயிர் கடனை, த.வெ.க., தேர்தல் அறிக்கை படி தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்.தனியார் காப்பீடு நிறுவனங்களுக்கு பதிலாக, மாநில அரசு பயிர் காப்பீடு நிறுவனத்தை துவங்க வேண்டும். கரும்பு ஒன்றுக்கு, 5,500 ரூபாய் விலை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும். தேங்காய் கொப்பரை கிலோ, ஒன்றுக்கு, 180 ரூபாய் விலை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும். மரவள்ளி உற்பத்தி பொருட்-களை சேகோ சர்வ் மூலம் முழுமையாக கொள்-முதல் செய்ய வேண்டும்.

பசும்பால் லிட்டருக்கு, 45 ரூபாயும், எருமை பால் லிட்டருக்கு, 60 ரூபாயும் ஆவின் நிர்வாகம் வழங்க வேண்டும். நெல் குவிண்டால் ஒன்றுக்கு, 3,500 ரூபாய் விலை நிர்ணயம் செய்து அரசே கொள்முதல் செய்ய வேண்டும். மஞ்சள் மரவள்-ளிக்கிழங்கு முத்தரப்பு கூட்டத்தைக் கூட்டி விலை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும். பாப்பிரெட்டிப்பட்டி வட்டத்தில் கூட்டுறவு துறையில் மரவள்ளி ஆலை துவங்க வேண்டும். உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

மாநாட்டின் முடிவுகளை விளக்கி, மெனசி கடைவீதியில் தெருமுனை கூட்டம் நடந்தது.

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