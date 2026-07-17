மேகதாது அணை கட்டுவதை கர்நாடகா கைவிட விவசாயிகள் சங்கம் வலியுறுத்தல்
மேகதாது அணை கட்டுவதை கர்நாடகா கைவிட விவசாயிகள் சங்கம் வலியுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:35 AM
தர்மபுரி: தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க மாவட்டக்குழு கூட்டம், தர்மபுரி சங்க அலுவலகத்தில் நேற்று நடந்தது. மாவட்ட துணை தலைவர் புள்ளாறு தலைமை வகித்தார். மாவட்ட செயலாளர் சின்னசாமி அறிக்கை வாசித்தார். இ.கம்யூ., மாவட்ட செயலாளர் கலைச்-செல்வம் உட்பட பலர் விவசாயிகள் பிரச்சனை குறித்து பேசினர்.
கர்நாடக அரசு காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகதாது அணை கட்-டுவதை கைவிடவேண்டும். காவிரி உபரி நீர் திட்டத்தை தொடங்க வேண்டும். ஏரி, குளம், குட்டைகளில் உள்ள முள்
செடிகளை அகற்றி துார்வாரி ஆழப்படுத்த வேண்டும். கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் விவசாயிகள் பெற்ற பயிர் கடன்கள் முழுவ-தையும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். பால் கொள்முதல் விலையை பசும் பால், 50 ரூபாய், எருமை பால், 60 ரூபாய் என உயர்த்தி வழங்க வேண்டும்.
பென்னாகரம் தாலுகா தித்தியோப்பனஹள்ளி பஞ்.,ல் உள்ள சஞ்-சீவராயன்மலை அணையை துார்வார வேண்டும்.
ஜூலை, 20-ம் தேதி விவசாயிகளின் பயிர் கடனை தமிழக அரசு முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தி, மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கம் முன், பெரும்திரள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றினர்.