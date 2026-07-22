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/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ முழு கடனையும் அரசு ரத்து செய்யக்கோரி கூட்டுறவு வங்கியை விவசாயிகள் முற்றுகை

முழு கடனையும் அரசு ரத்து செய்யக்கோரி கூட்டுறவு வங்கியை விவசாயிகள் முற்றுகை

முழு கடனையும் அரசு ரத்து செய்யக்கோரி கூட்டுறவு வங்கியை விவசாயிகள் முற்றுகை

ADDED : ஜூலை 22, 2026 04:57 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 04:57 AM

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பாப்பிரெட்டிப்பட்டி:தர்மபுரி விவசாயிகள் ஒருங்கிணைப்பு குழு சார்பில், கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில், விவசாயிகள் பெற்ற முழு கடனையும் தேர்தல் வாக்குறுதி படி, தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி, பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அடுத்த மோளையானுார் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தை விவசாயிகள், தமிழ்செல்வன் தலைமையில் முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தர்மபுரி விவசாயிகள் ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் உதயகுமார் பேசினார்.

போராட்டத்தில், தமிழக முதல்வர் விஜய், தன் தேர்தல் வாக்குறுதி படி, விவசாயிகளின் முழு கடனையும் ரத்து செய்ய வேண்டும். வரும் சட்டசபை கூட்டத்தொடரில் இதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட வேண்டும்.

அவ்வாறு இல்லையெனில், வரும் உள்ளாட்சி தேர்தலில், த.வெ.க., படுதோல்வி அடையும்.

கடும் வறட்சியால் தென்னங்கன்றுகள் நீரின்றி காய்ந்து வருகிறது. அதற்கு. நிவாரணம் வழங்க வேண்டும். ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்டுள்ள கரும்புகள் வறட்சியால் காய்கிறது. அதை வெட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். வேப்பாடி ஆற்று படுகையில் அணை கட்டி அங்கிருந்து நீரேற்றம் மூலம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பகுதியிலுள்ள, 11 ஏரிகளை நிரப்ப, அரசு முன் வரவேண்டும், என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டது. தொடர்ந்து கூட்டுறவு கடன் சங்கம் முன், கோஷம் எழுப்பினர்.

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