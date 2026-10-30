தர்மபுரி மாவட்டத்தில் கூடுதல் விலைக்கு உரம் விற்பனை: விவசாயிகள் புகார்
தர்மபுரி மாவட்டத்தில் கூடுதல் விலைக்கு உரம் விற்பனை: விவசாயிகள் புகார்
ADDED : அக் 30, 2026 01:51 AM
தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்டத்தில், உரக்கடைகளில், உரம் மற்றும் பூச்சி மருந்துகள் கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்யப்படுவதாக விவசாயிகள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.
தர்மபுரி மாவட்டத்தில், கரும்பு, நெல், வாழை, மஞ்சள், மரவள்ளிகிழங்கு, பருத்தி, மக்காச்சோளம், பயறு வகைகள், சோளம், தக்காளி உள்ளிட்ட காய்கறிகள், பயிரிடப்படுகிறது. மாவட்டத்தில், 2026 -2027ம் ஆண்டிற்கு ஒட்டுமொத்த வேளாண் மற்றும் தோட்டக்கலை சாகுபடி பரப்பாக, 1,97,435 ஹெக்டேர் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது. ஆனால், போதிய மழையின்மை மற்றும் வறட்சியால் விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டது. இதனிடையே சமீபத்தில் மாவட்டம் முழுவதும் பெய்த தொடர் மழையால் மரவள்ளிகிழங்கு, மஞ்சள் உள்ளிட்டவைகளுக்கு களை எடுத்தல், உரம் இடுதல் பணிகளில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர். மேலும், நெல் நடவு செய்தல் மற்றும் இரண்டாம் போக நெல் சாகுபடிக்கு நாற்றங்கால் அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதற்காக, மாவட்டத்தில் உள்ள, 280க்கும் மேற்பட்ட உரக்கடைகளில் டி.ஏ.பி., யூரியா, கலப்பு உரம் மற்றும் பூச்சிக் கொல்லி மருந்துகளை வாங்கி பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில், தற்போதைய சீஷனை பயன்படுத்தி உரக்கடைகளில், உரம் மற்றும் பூச்சி மருந்துகள் கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்யப்படுவதாக விவசாயிகள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.
இது குறித்து, பா.ஜ., மாநில விவசாய அணி செயற்குழு உறுப்பினர் குழந்தை ரவி கூறியதாவது: சமீபத்தில் பெய்த தொடர்
மழையால் விவசாயி
கள் மரவள்ளிகிழங்கு, மஞ்சள் உள்ளிட்டவைகளுக்கு உரமிடும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மேலும் நெல் சாகுபடி செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். வேளாண் விரிவாக்க மையங்களில் குறிப்பிட்ட ரகத்தை சேர்ந்த விதை நெல் மட்டுமே விற்பனை செய்யப்படுவதால், விவசாயிகள் தனியார் உரக்கடைகளில் விதை நெல் வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
தற்போதைய சீசனை பயன்படுத்திக் கொண்டு அங்கு கூடுதல் விலைக்கு விதை நெல் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், பயிர்களுக்கு மிக முக்கியமாக தேவைப்படும் டி.ஏ.பி., உரம் அரசு நிர்ணயித்துள்ள விலையை விட கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மேலும், யூரியா, கலப்பு உரம் மற்றும் பூச்சிக் கொல்லி மருந்துகளும் கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. பெரும்பாலான உர விற்பனை நிலையங்களில் இடுபொருள் விற்பனை விலை விபரம் குறித்த பட்டியல் வைக்கப்படவில்லை. ஏற்கனவே, சாகுபடி செய்த பயிர்கள் போதிய மழையின்மை மற்றும் வறட்சியால் காய்ந்து கடும் நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த சூழ்நிலையில் உரங்களை கூடுதல் விலைக்கு வாங்குவதால் விவசாயிகள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகின்றனர். எனவே, மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
தர்மபுரி மாவட்ட வேளாண் இணை இயக்குனர் பழனிசாமியிடம் கேட்ட போது, வேளாண்மை தரக் கட்டுப்பாடு உதவி இயக்குனரிடம் கூறி, நடவடிக்கை எடுப்பதாக தெரிவித்தார்.