நல்லம்பள்ளியில் உழவர் சந்தை அமைக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை
நல்லம்பள்ளியில் உழவர் சந்தை அமைக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை
ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:38 AM
நல்லம்பள்ளி: நல்லம்பள்ளி வாரசந்தை வளாகத்தில், உழவர் சந்தை அமைக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென, விவசா-யிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
தர்மபுரி மாவட்டத்தில் நல்லம்பள்ளி தாலுகா, 2016-ல் உருவாக்-கப்பட்டது. இதில், 31-க்கும் மேற்பட்ட கிராம பஞ்.,களுக்கான நிர்வாகத் தலைமையிடமாக உள்ளது. இங்குள்ள வாரச்சந்தை வளாகத்தில் தாலுகா அலுவலகம், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், பஸ் ஸ்டாண்ட் ஆகியவை உள்ளன.
கடந்த, 2022 - 2023ம் ஆண்டு, 7 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில், சந்தை மேம்பாடு என்ற பெயரில் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது. இருப்பினும் காய்கறிகள் விற்பனை செய்ய ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தை தவிர்த்து, மண் தரை மற்றும் சாலையோரத்தில் கடைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன.இது குறித்து, நல்லம்பள்ளியை சேர்ந்த விவசாயிகள் கூறு-கையில்,
நல்லம்பள்ளியை சுற்றியுள்ள விவசாய நிலங்களில் விளையும் காய்கறிகள், தர்மபுரி மற்றும் ஏ.ஜெட்டிஹள்ளி உழவர் சந்தையில் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. நல்லம்பள்ளியில் சந்தை இல்லா-ததால், தர்மபுரிக்கு செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது. பிரதி செவ்-வாய்க்கிழமை வாரச்சந்தை செயல்பட்டாலும், பெரும்பாலான கடைகள் சாலை ஓரமாக வைத்துள்ளனர். நல்லம்பள்ளியில் உழவர் சந்தை அமைக்கப்பட்டால் விவசாயிகள், வியாபாரிகள் மற்றும் நுகர்வோர் பயன்பெறுவர். இதனால்,
போக்குவரத்து, பயண துாரம் உட்பட இதர செலவுகள் பெரும-ளவில் குறையும். நல்லம்பள்ளி வாரசந்தை வளாகத்தில் உழவர் சந்தை அமைப்பதற்கான அனைத்து உள்கட்டமைப்புகள் உள்-ளன. அதை மேம்படுத்தினால் மட்டும் போதுமானது. எனவே, வேளாண் சந்தைப்படுத்தல் மூலம், நல்லம்பள்ளியில் உழவர் சந்தை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு கூறினர்.