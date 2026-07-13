கால்வாய்களை அகலப்படுத்தி உபரி நீரை ஏரிகளில் நிரப்ப விவசாயிகள் கோரிக்கை
கால்வாய்களை அகலப்படுத்தி உபரி நீரை ஏரிகளில் நிரப்ப விவசாயிகள் கோரிக்கை
ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:24 AM
தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்டம், பஞ்சப்பள்ளியிலுள்ள சின்னாறு அணை, 50 அடி உயரம் கொண்டது. இதன் மூலம், 4,500 ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன. இந்த அணையிலிருந்து, மாரண்டஹள்ளி அணைக்கட்டு, செங்கன் பசுவன்தலாவ் ஏரி, ஜெர்த்தலாவ் ஏரி, புங்கன்குட்டை, தளவாய்ஹள்ளி ஏரி, முத்துார் ஏரி, ஏ.செட்டிஹள்ளி ஏரி, சீங்கல் ஏரி, கம்மாளப்பட்டி ஏரி, பனங்கள்ளி ஏரி, சோகத்துார் ஏரி, சோழராயன் ஏரி மற்றும் பாப்-பாரப்பட்டி வழியாக பாலவாடி ஏரி உட்பட, 10க்கும் மேற்பட்ட ஏரிகளுக்கு உபரிநீர் வெளியேறும் சமயத்தில் நீர் நிரம்பி வந்தது.
கடந்த, 2022ல் தென்மேற்கு பருவமழையின் போது, சின்னாறு நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் தொடர்ந்து பெய்த கன மழையால், சின்னாறு முழு
கொள்ளளவை எட்டியதுடன், 100 நாட்களுக்கு மேல், அணையி-லிருந்து உபரி நீர் திறந்து விடப்பட்டது. இதில், குறிப்பிடத்தக்க அளவு நீர், வீணாக காவிரியாற்றில் கலந்தது. இதையடுத்து, சோகத்துார், கடகத்துார் பகுதியில் உள்ள சோழராயன் ஏரிகள் உட்-பட, பல்வேறு ஆயக்கட்டு ஏரிகளை சேர்ந்த விவசாயிகள், ஒன்றி-ணைந்து, பஞ்சபள்ளி பகுதியிலிருந்து, 63 கி.மீ., நீள பாசன கால்-வாய்களில் ஆங்காங்கே இருந்த உடைப்புகளை சீரமைத்தனர். இதனால், பல ஆண்டுகளாக நிரம்பாத, கடமடை பகுதியிலுள்ள சோகத்துார், கடகத்துார் உள்ளிட்ட, 10க்கும் மேற்பட்ட ஏரிகள், 2022, டிச., 13ல் நிரம்பியது. இதனால், 2023ம் ஆண்டில் தண்ணீர் தட்டுப்பாடின்றி விவசாயம் செழித்தது.
இது குறித்து, கடகத்துாரை சேர்ந்த விவசாயி சுகுமார் கூறியதா-வது: தர்மபுரி மாவட்டத்தில், நடப்பு தென்மேற்கு பருவமழை எதிர்பார்த்த அளவு பெய்யவில்லை. இதனால், பெரும்பாலான நீர்நிலைகள் வறண்டு காணப்படுகிறது. பஞ்சப்பள்ளியில் உள்ள சின்னாறு அணை நீர்மட்டமும்
சரிவடைந்துள்ளது.
அடுத்து வரவுள்ள வடகிழக்கு பருவமழை கூடுதலாக பெய்தால், அணை நிரம்பி உபரிநீர் வெளியேற்றப்படும் நிலை ஏற்படும். இதை தடுக்க, மழைக்காலத்திற்கு முன்னதாக, செங்கன் பசுவன்-தலாவ் ஏரி வரையிலான கால்வாயை வினாடிக்கு, 1,000 கன அடி நீர் செல்லும் வகையிலும், செங்கன் பசுவன்தலாவ் ஏரியில் இருந்து ஜெர்த்தலாவ் ஏரி மற்றும் தர்மபுரி அருகேவுள்ள ராமாக்காள் ஏரி வரை உள்ள கால்வாய் வினாடிக்கு, 400 கன அடி நீர் செல்லும் வகையிலும் அகலப்படுத்தி, துார்வாரி மழைநீரை ஏரிகளில் முழுமையாக நிரப்ப தேவையான
நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.