/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/கடன் பிரச்னையில் விவசாயி விபரீதம்
ADDED : நவ 04, 2026 06:01 AM
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பென்னாகரம்:தர்மபுரி
மாவட்டம், பென்னாகரம் அருகே உள்ள சி.புதுார் கிராமத்தை சேர்ந்தவர்
பாண்டுரங்கன். இவரது மகன் முனியப்பன், 40. விவசாயம் செய்து வந்தார்.
இவர் மனைவி ஜானகி. இவர்களுக்கு, சண்முகம், 22, சாரதி, 19, என இரு
மகன்கள். முனியப்பன் விவசாய பணிகளோடு, டிராக்டர் ஓட்டும் தொழிலையும்
செய்து வந்தார். கடந்த, 6 மாதங்களுக்கு மேலாக கடன் பிரச்னையால்
அவதிப்பட்டு வந்துள்ளார். இதனால் கடந்த, 1ம் தேதி அதிகாலை எலி மருந்து
சாப்பிட்டு தனது விவசாய நிலத்தில் மயங்கி கிடந்துள்ளார். அவரை மீட்டு,
தர்மபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் அனுமதித்த
நிலையில், நேற்று முனியப்பன் உயிரிழந்தார். பென்னாகரம் போலீசார்
விசாரிக்கின்றனர்.