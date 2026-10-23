பயிர் கடன் முழு தள்ளுபடி கோரி மறியல் செய்த விவசாயிகள் கைது
பயிர் கடன் முழு தள்ளுபடி கோரி மறியல் செய்த விவசாயிகள் கைது
UPDATED : அக் 22, 2026 02:47 AM
ADDED : அக் 22, 2026 02:07 AM
தர்மபுரி: தமிழக சட்டசபை தேர்தலின்போது அளித்த வாக்குறுதி படி, த.வெ.க., அரசு சிறு, குறு விவசாயிகளின் கூட்டுறவு சங்க பயிர்க்கடன்களை முழுவதுமாகவும், இதர விவசாயிகளின் கடன்களை, 50 சதவீதமும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். கூட்டுறவு சங்கங்களில் புதிய பயிர் கடன்களை நிபந்தனையின்றி வழங்க வேண்டும்.
'எல்நினோ' மற்றும் வறட்சியால் ஏற்பட்ட பயிர் பாதிப்புகளுக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். வறட்சியால் வேலையிழந்துள்ள விவசாய தொழிலாளர்களுக்கு தலா, 10,000 ரூபாய் வீதம் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும். உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி தமிழகத்துக்காக காவிரி உரிமை நீரை பெற நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தர்மபுரி மாவட்டத்தில் விவசாயிகள் சங்கங்கள் சார்பில், மறியல் போராட்டங்கள் நடந்தது. தர்மபுரியில் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி முன்பு நடந்த மறியல் போராட்டத்திற்கு விவசாயிகள் சங்க ஒன்றிய செயலாளர் கந்தசாமி தலைமை
வகித்தார்.
பென்னாகரத்தில் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க மாநில துணைத்தலைவர் டில்லிபாபு, நல்லம்பள்ளியில் விவசாயிகள் சங்க ஒன்றிய செயலாளர் முனியப்பன், பாலக்கோட்டில் விவசாயிகள் சங்க வட்ட தலைவர் நக்கீரன், அரூரில் சங்க ஒன்றிய செயலாளர்கள் நேரு, பாப்பிரெட்டிப்பட்டியில் வட்டச் செயலாளர் அம்புரோஸ், இண்டூரில் பகுதிக்குழு தலைவர் கோவிந்தசாமி, பாப்பாரப்பட்டியில் சங்க ஒன்றிய செயலாளர் சின்னசாமி தலைமையிலும் மறியல் போராட்டங்கள் நடந்தது. இதில், தர்மபுரியில், 26 பேர் அரூரில், 27 பேர் உட்பட மாவட்டத்தில், 8 இடங்களிலும் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட, 200 பேரை கைது செய்த போலீசார், மாலையில் விடுவித்தனர்.