மரவள்ளியில் செம்பேன் தாக்குதல் அதிகரிப்பு 'ட்ரோன்' மூலம் மருந்து அடிக்கும் விவசாயிகள்
மரவள்ளியில் செம்பேன் தாக்குதல் அதிகரிப்பு 'ட்ரோன்' மூலம் மருந்து அடிக்கும் விவசாயிகள்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:57 AM
அரூர்: தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர், மொரப்பூர், கம்பை நல்லுார், தீர்த்த-மலை, நரிப்பள்ளி, வேட்ரப்பட்டி, செட்ரப்பட்டி உள்ளிட்ட சுற்று வட்டாரத்தில், 30 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஏக்கரில் மரவள்ளிக்-கிழங்கு சாகுபடி செய்துள்ளனர். இந்நிலையில், மரவள்ளியில் செம்பேன் தாக்குதல் வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது. அதனை கட்டுப்படுத்த விவசாயிகள், 'ட்ரோன்' மூலம் மருந்து தெளிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இது குறித்து விவசாயிகள் கூறியதாவது: தற்போது, செல்லம்-பட்டி, அச்சல்வாடி, டி.புதுார், கூக்கடப்பட்டி உள்ளிட்ட கிராமங்-களில், 8 மாத வயதுள்ள மரவள்ளி செடியில் செம்பேன் நோய் தாக்குதல் காணப்படுகிறது. இதன் தாக்கத்தால் செடிகளின் வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இலைகள் பழுத்து உதிர்-வதால், மகசூல் பாதிக்கும் அபாயம் உள்ளது.இதுவரை, 3 முறை பூச்சி மருந்து அடித்தும் நோய் தாக்குதல் குறையவில்லை. இதனால் விவசாயிகளுக்கு மகசூல் பாதிப்பு ஏற்பட்டு, ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய் நஷ்டம் ஏற்படும் என்பதால் வேதனை அடைந்துள்ளனர். நோயை கட்டுப்படுத்துவதற்கு 'ட்ரோன்' மூலம் மருந்து தெளிக்கும் பணியில் விவசாயிகள் ஈடு-பட்டுள்ளனர். இதனால் செலவு குறைகிறது. நோயை கட்டுப்ப-டுத்த வேளாண் துறை மூலம் ஆலோசனை வழங்க, மாவட்ட நிர்-வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு கூறினர்.