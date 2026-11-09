மொல்லன் ஒட்டு தடுப்பணை பணி துவங்க விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
மொல்லன் ஒட்டு தடுப்பணை பணி துவங்க விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 09, 2026 01:42 AM
ADDED : நவ 09, 2026 01:13 AM
அரூர்: தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் அடுத்த எல்லப்புடையாம்பட்டி மணவாளன் சாமி ஏரிக்கு செல்லும் வழியில், கடந்த, 54 ஆண்டுகளுக்கு முன், மொல்லன் ஒட்டு என்ற இடத்தில், தடுப்பணை கட்டப்பட்டது. வரட்டாற்றில் ஏற்பட்ட பெரும் வெள்ளப்பெருக்கில் தடுப்பணை முற்றிலும் சேதமானது.
அதன் பின், அந்த இடத்தில் தடுப்பணை கட்டப்படவில்லை. விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று கடந்த, 2019ல், 1.86 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், பொதுப்பணித்துறை சார்பில், தடுப்பணை கட்ட திட்ட மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டது. ஆனால், தடுப்பணை கட்டும் பணி துவங்கப்படவில்லை. மீண்டும், கடந்த, 2021ல், பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் வரட்டாற்றில் ஆய்வு மேற்கொண்டு, 2.30 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், தடுப்பணை கட்டுவதற்கு, திட்ட மதிப்பீடு தயார் செய்து அரசுக்கு அனுப்பினர். அதன் பின்னரும் தடுப்பணை கட்ட, எவ்வித நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. எனவே, மொல்லன் ஒட்டு தடுப்பணை கட்டும் பணியை அரசு விரைந்து துவங்க, அப்பகுதி விவசாயிகள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.