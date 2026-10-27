/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/அக்., 30ல் விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் கூட்டம்
ADDED : அக் 27, 2026 06:33 AM
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தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்ட கலெக்டர் சரவணன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
தர்மபுரி மாவட்ட விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் அக்., 30ம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை காலை, 10:00 மணிக்கு புதிய கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில் நடக்கவுள்ளது. இதில், தர்மபுரி மாவட்டத்தை சார்ந்த விவசாயிகள் கலந்து கொண்டு, வேளாண்மை தொடர்பான தங்களது குறைகள் மற்றும்
கருத்துகளை எடுத்துக்கூறலாம். இவ்வாறு, அதில்
தெரிவித்துள்ளார்.