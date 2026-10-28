வடகிழக்கு பருவமழையையொட்டி தீயணைப்புத்துறையினர் ஒத்திகை
வடகிழக்கு பருவமழையையொட்டி தீயணைப்புத்துறையினர் ஒத்திகை
ADDED : அக் 28, 2026 06:10 AM
பென்னாகரம்: பென்னாகரம் தாலுகா அலுவலகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்வது தொடர்பாக தீயணைப்பு துறையினர் நேற்று, ஒத்திகையில் ஈடுபட்டனர்.
வடகிழக்கு பருவமழையை முன்னிட்டு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துறை சார்பில் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.இதன் ஒரு பகுதியாக, பென்னாகரம் தாலுகா அலுவலகத்தில் மழைக்காலங்களில் மேற்கொள்ள வேண்டிய மீட்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக, தீயணைப்பு வீரர்கள் ஒத்திகையில் ஈடுபட்டனர். நிலைய அலுவலர் சந்தோசம் தலைமையில், பென்னாகரம் தீயணைப்பு அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.
மழை மற்றும் இடி மின்னல் ஏற்படும் சூழலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை காப்பாற்றி மீட்கும் முறை, மீட்கப்பட்டவர்களுக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கும் முறைகள் குறித்து, தீயணைப்பு படையினர் ஒத்திகை மற்றும் செயல்விளக்கம் அளித்தனர். மேலும் பொதுமக்களுக்கு தீத்தடுப்பு விழிப்புணர்வும் வழங்கப்பட்டது.
இந்த ஒத்திகை நிகழ்ச்சியில், தாலுகா அலுவலக ஊழியர்கள், பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர்.