விவசாயிக்கு ரூ.75 ஆயிரம் அபராதம் விதித்த வனத்துறை

ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:35 AM
தர்மபுரி; நல்லம்பள்ளி அருகே, காட்டுப்பன்றியை வேட்-டையாட, நாட்டு வெடிகுண்டு வைத்த விவசா-யிக்கு, 75 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்-டது.
தர்மபுரி மாவட்டம், நல்லம்பள்ளி அடுத்த ஈச்சம்-பள்ளம் பகுதியில் காட்டுப்பன்றிகள் நடமாட்டம் அதிகம் இருப்பதாகவும், விவசாய நிலங்களில், அவுட்காய் எனும் நாட்டு வெடிகுண்டு வைத்து பன்றிகளை வேட்டையாடி வருவதாகவும் வனத்-துறையினருக்கு தகவல்
கிடைத்தது.
இதையடுத்து தர்மபுரி வனச்சரக அலுவலர் பெரி-யண்ணன் தலைமையில், வனவர்கள் நாரா-யணன், ரேவதி, சங்கர் மற்றும் வனக்காப்பாளர் கொண்ட குழுவினர், ஈச்சம்பள்ளத்தில் நேற்று முன்தினம் மாலை ரோந்து சென்றனர். அப்போது, ஈச்சம்பள்ளத்தை சேர்ந்த சம்பத், 50, என்பவர், அவரது உறவினர் விவசாய நிலத்தில் நாட்டு வெடிகுண்டை வைத்து, காட்டுப்பன்றியை வேட்-டையாட முயன்றதை கண்டறிந்தனர்.அவரிடம் இருந்து, ஒரு அவுட்காய் மற்றும் நாட்டு வெடிகுண்டுகளை தயாரிக்க பயன்படுத்தும் வெடிமருந்து பொருட்களை பறிமுதல் செய்து, மாவட்ட வன அலுவலர் ராஜாங்கம் முன் ஆஜர்ப-டுத்தினர். அவர் சம்பத்திற்கு, 75 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்தார்.