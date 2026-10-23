சிறுத்தை நடமாட்டம் வனத்துறை எச்சரிக்கை

ADDED : செப் 30, 2026 06:22 AM
பாலக்கோடு; பாலக்கோடு அருகே வாழைத்தோட்டம் பகு-தியில் சிறுத்தை நடமாட்டம் உள்ளதால், பொது-மக்கள் பாதுகாப்புடன் இருக்குமாறு, பாலக்கோடு வனச்சரக அலுவலர் கார்த்திகேயன் தெரிவித்-துள்ளார்.
இது குறித்து, அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்-கையில் தெரிவித்துள்ளதாவது: தர்மபுரி மாவட்டம், பாலக்கோடு தாலுகாவில் கணவேன-ஹள்ளி காப்புக்காடு, எர்ரனஹள்ளி காப்புகாடு, சீராண்டபுரம், காவல்சுற்று வனப்பகுதிகளில் சிறுத்தை நடமாட்டம் உள்ளது. எனவே வனப்பகு-தியை ஒட்டியுள்ள வாழைத்தோட்டம், காவேரி-யப்பன்கொட்டாய், ஜொட்சுணை, காட்டுமாரி-யம்மன் கோவில், கணவேனஹள்ளி, பி.செட்டி-ஹள்ளி, செங்கோடப்பட்டி, தீத்தாரஹள்ளி, கரம்பு, நிலகுண்டு, கூசுக்கல், பட்றஹள்ளி, எருதுகூட-ஹள்ளி, பொப்பிடி, சென்னப்பன்கொட்டாய், கவுண்டனுார் ஆகிய பகுதிகளை சேர்ந்த கிராம மக்கள், இரவில் வெளியே நடமாட வேண்டாம். வீட்டிற்கு வெளியில் துாங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும். மேலும் கோழி, நாய், போன்ற செல்-லப்பிராணிகளை இரவு நேரங்களில் கூண்டில் அடைத்து வைக்கவும். ஆடு, மாடு போன்ற கால்-நடைகளை கொட்டகையில் பாதுகாப்பாக அடைத்து வைக்க வேண்டும். வீடுகளை சுற்றி புதர்கள், செடிகள், மறைப்பு இன்றி சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். சிறுத்தை நட-மாட்டம் தென்பட்டால், வனத்துறைக்கு தெரியப்-படுத்த வேண்டும்.இவ்வாறு, அவர் தெரிவித்துள்ளார்.