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நல்லம்பள்ளி வாரச்சந்தையில் ரூ.4 கோடிக்கு ஆடுகள் விற்பனை
நல்லம்பள்ளி வாரச்சந்தையில் ரூ.4 கோடிக்கு ஆடுகள் விற்பனை
ADDED : நவ 04, 2026 01:29 PM
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தர்மபுரி: தீபாவளியை முன்னிட்டு நேற்று, நல்லம்பள்ளி வாரச்சந்தையில், 4 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு ஆடுகள் விற்பனையானது.
தர்மபுரி மாவட்டம், நல்லம்பள்ளியில் வார செவ்வாய்கிழமை நாட்களில் வாரச்சந்தை நடப்பது வழக்கம். அதன்படி நேற்று அதிகாலை ஆட்டு சந்தை கூடியது. தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, நாமக்கல், ஆந்திரா உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளை சேர்ந்த விவசாயிகள், வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஆடுகளை வாங்க, விற்க வந்திருந்தனர்.
வரும், 8ம் தேதியன்று தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு, நேற்று நடந்த ஆட்டுச்சந்தையில், 1,500க்கும் மேற்பட்ட ஆடுகள் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டன. இதில் ஆடுகள் எடைக்கு ஏற்ப, 6,000 முதல், 35,000 ரூபாய் வரை விற்பனையானது. அதன்படி நேற்று, 4 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு ஆடுகள் விற்பனையானதாக, வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.