பென்னாகரம் வாரச்சந்தையில் ரூ.1 கோடிக்கு ஆடுகள் விற்பனை
பென்னாகரம் வாரச்சந்தையில் ரூ.1 கோடிக்கு ஆடுகள் விற்பனை
ADDED : நவ 04, 2026 05:58 AM
பென்னாகரம்:பென்னாகரத்தில்
செவ்வாய்க்கிழமைதோறும் வாரச்சந்தை கூடுவது வழக்கம்.
சந்தைக்கு
ஒகேனக்கல், பாப்பாரப்பட்டி, ஏரியூர் உள்ளிட்ட வனப்பகுதிகளில்
இருந்து பொது மக்கள் ஆடுகளை விற்பனைக்கு கொண்டு வருகின்றனர். மலை
மற்றும் காடுகளில் இருந்து கொண்டு வரப்படும் ஆடுகளுக்கு
வியாபாரிகளிடையே நல்ல வரவேற்பு உள்ளது. இதனால், இந்த சந்தைக்கு
சேலம், கிருஷ்ணகிரி, ஈரோடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான
வியாபாரிகள் வந்து ஆடுகளை வாங்கி செல்கின்றனர்.
தீபாவளி
பண்டிகையையொட்டி, நேற்று, 2,000 மேற்பட்ட செம்மறி, குறி,
வெள்ளாடுகள் விற்பனைக்கு கொண்டு வந்து இருந்தனர். எடைக்கு ஏற்றார்
போல் ரூபாய், 5,000 முதல், அதிக பட்சமாக, 20 ஆயிரம் ரூபாய் வரை விலை
போனது. ஆடுகளை வியாபாரிகள், பொதுமக்கள் போட்டி போட்டு விலை கேட்டதால்,
ஆடு விற்பனை படுஜோராக நடந்தது. ஆட்டு சந்தையில், ஒரு கோடி
ரூபாய்க்கு மேல் வியபாரம் நடந்ததாகவியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.